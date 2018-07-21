Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)

YANGIN 11 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
2'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünden saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, 14 bin ton su, 25 itfaiye aracı ve tanker ve 100'ün üzerinde personelin katıldığı müdahaleyle yaklaşık 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.
Gece boyunca yürütülen çalışmaları olay yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaralanan 2 işçiyi de hastanede ziyaret etti.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Akın İpek gözaltına alındı mı? Açıklama geldi
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum