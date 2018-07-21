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Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

YANGIN 11 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ 2'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünden saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, 14 bin ton su, 25 itfaiye aracı ve tanker ve 100'ün üzerinde personelin katıldığı müdahaleyle yaklaşık 11 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)

YANGIN 11 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
2'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünden saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, 14 bin ton su, 25 itfaiye aracı ve tanker ve 100'ün üzerinde personelin katıldığı müdahaleyle yaklaşık 11 saatlik çalışmayla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.
Gece boyunca yürütülen çalışmaları olay yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaralanan 2 işçiyi de hastanede ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı (2)

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