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Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da bir iplik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu.

Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir iplik fabrikasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu. Söndürme çalışmaları sırasında çöken duvarın altında kalan 2 işçi yaralandı.
Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Abdullah Şeker’e ait iplik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iplik ve pamuk balyalarının bulunduğu depoya sıçradı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmalarında yetersiz kalınınca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları ile ilçe belediyelerinin sulama araçları ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Deponun duvarları iş makineleriyle yıkılarak müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Duvarın altında kalan 2 işçi, ekipler tarafından çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, tonlarca iplik ve pamuk balyası yanarak kül oldu.
Büyük çaplı zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandıŞanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandıŞanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandıŞanlıurfa’da iplik fabrikası alev alev yandı

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