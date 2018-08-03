Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde Sigorta Mahallesi'nde bulunan SSK kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 S 1173 plakalı işçi servis minibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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