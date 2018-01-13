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Şanlıurfa’da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 22:45 | Son Güncelleme 8 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 24 bin 450 paket sigara ile bin 637 sentetik uyuşturucu hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolunda yaptığı uygulamada, İzmir'e giden ve plakası belirtilmeyen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, bagajda poşetler içerisinde gizlenmiş 24 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 yolcu gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda ise İzmir'den ilçeye yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirdiği belirlenen şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında bin 637 sentetik uyuşturucu hap ile 4 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi emniyette götürdü.

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