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Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, polis tarafından son bir ayda yapılan operasyonda 130 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 82 kişiden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 7 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, polis tarafından son bir ayda yapılan operasyonda 130 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 82 kişiden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK’nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığına yönelik son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gümrük kaçağı 130 bin paket sigara ele geçirdi. Yol uygulamasında ve depolarda operasyon yapan ekipler, 82 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 7 tutuklamaŞanlıurfa'da kaçak sigaraya 7 tutuklama

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