HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şanlıurfa'da kamyonet çalmaya kalkışan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da park halinde kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa'da kamyonet çalmaya kalkışan 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da park halinde kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişi, tutuklandı.
Olay, dün gece Dedeosman Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilmeyen kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişiyi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, M.M., K.M. ve İ.A.'yı kısa süreli kovalamanın ardından yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte eldivenler, demir kesme makası ve tornavida ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da kamyonet çalmaya kalkışan 3 kişi tutuklandı

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ahsen, toprağa verildi5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ahsen, toprağa verildi
Liseli Atakan, doğum gününde denizde kaybolduLiseli Atakan, doğum gününde denizde kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.