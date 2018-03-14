Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Yolcular kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle tartışan iki kardeşten biri diğerini kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan kardeşlerden Ayaz T. (27) kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.