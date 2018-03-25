Şanlıurfa’da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’da iki grup arasında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gençlerden oluşan iki gurup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ayırmaya çalıştığı kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler, kavga eden gurubu ayırırken, yaralanan 2 kişi ise çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Diğer 2 kişi ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kavgaya karışan ve kaçan diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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