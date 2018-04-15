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Şanlıurfa'da kaza: 2 ölü, 5 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah saatlerinde Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Atamar yönetimindeki 63 B 1295 plakalı otomobille, Mustafa Aslan'ın kullandığı 63 K 0551 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Atamar ve Mustafa Aslan ile araçlarda bulunan Ömer Atamar, Güli Aslan, Fatma Aslan, Dilek Atamar, Bedriye Atamar, Ebru Atamar ve Hafure Atamar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ettikleri Ömer Atamar ve Fatma Aslan yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Bozova ve kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Yaralılar, acil servislerde tedaviye alınırken, Ömer Atamar ile Fatma Aslan'ın cesetleri ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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