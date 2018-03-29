Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Ömer E. yönetimindeki kullandığı 63 KG 965 plakalı motosiklet ile Mustafa Ç.'nin kullandığı 07 BAM 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Ömer E. ve Halil A. ile otomobil sürücüsü Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Akın akın geldiler, böyle eğlendiler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum