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Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Ömer E. yönetimindeki kullandığı 63 KG 965 plakalı motosiklet ile Mustafa Ç.'nin kullandığı 07 BAM 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Ömer E. ve Halil A. ile otomobil sürücüsü Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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