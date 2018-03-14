Şanlıurfa'da liselilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da liseli iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada, Yusuf K. (17) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Karakoyun Parkı'nda oturan liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada öğrencilerden Yusuf K. sol ayak ve elinden bıçaklandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

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