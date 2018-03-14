Şanlıurfa'da liselilerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da liseli iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada, Yusuf K. (17) yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kamberiye Mahallesi'nde meydana geldi. Karakoyun Parkı'nda oturan liseli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada öğrencilerden Yusuf K. sol ayak ve elinden bıçaklandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı
Mart ayının sıcaklık rekoru geliyor! Meteoroloji açıkladı!
ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama
İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek
Stephen Hawking'in korkutan kehanetleri: Dünyanın sonu yaklaşıyor
Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı
9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
AK Parti ve MHP'nin grup toplantıları iptal edildi
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum