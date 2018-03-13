Şanlıurfa’da markete molotofa 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 3 yıl önce bir markete motolof kokteyli ve taşlarla saldırdıkları ileri sürülen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2015 yılında Eyyübiye Mahallesi Süleymanşah Caddesi üzerinde bulunan bir markete taş ve molotofkokteyli attıkları iddia edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
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