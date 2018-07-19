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Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil,  bariyerlere çarptı.

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Şerif Aydın yönetimindeki 02 KP 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralıŞanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralıŞanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 7 yaralı

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