Şanlıurfa'da otomobil çarpan küçük Muhammet öldü

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Yılmazer (6) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Hilvan'ın Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki Murat Küçükkılıç yönetimindeki 06 ZOL 28 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Yılmazer'e çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan çocuk, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük Muhammet, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Yılmazer'in cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Küçükkılıç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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