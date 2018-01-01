HABER

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 21:18 | Son Güncelleme 6 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Nihat Ercan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Mardin otoyolunun 15'inci kilometresindeki bağlantı yolunda meydana geldi. Gaziantep'ten Şırnak'a giden Nihat Ercan'ın kullandığı 34 AV 9673 plakalı otomobil, aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp önce ağaçlara çarptı, ardından tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık görevlileri otomobilde bulunan Muhammed Ozan Ü., Gönül Ü., Kenan Ü. ile Berfin Ece Ü.'yü yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Otomobil sürücüsü Nihat Ercan'ın ise sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği saptandı. İtfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan sürücünün cesedini vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı. Sürücü Ercan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Tarihin en pahalı 30 transferi

Tarihin en pahalı 30 transferi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak’ta doktor bıçakla dehşet saçtı: 3 polis yaralı

Zonguldak’ta doktor bıçakla dehşet saçtı: 3 polis yaralı

2018'in ilk bebeklerindendi... Cami avlusuna terk edildi

2018'in ilk bebeklerindendi... Cami avlusuna terk edildi

'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak

'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak

Köpeği rahatsızlanınca 7 kilometre sırtında taşıdı

Köpeği rahatsızlanınca 7 kilometre sırtında taşıdı

Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi

Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi

Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.