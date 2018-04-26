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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğleden sonra Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre kent merkezine gelen Ahmet Günhan (35) yönetimindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters dönüp devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Cihan (2), İclal (33), İkra İslim Günhan (1), Abdurrahman Yılmaz (5), Hiranur Demir (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralıŞanlıurfa’da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralıŞanlıurfa’da otomobil devrildi: 4'ü çocuk 7 yaralı

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