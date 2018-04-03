HABER

Şanlıurfa’da otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Bilal A.’nın kullandığı 63 EG 227 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkmaya çalışan traktöre çarptı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadelerASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadeler
Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!Öğrencisi eski sevgilisi çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Şoke eden görüntü! Metrelerce yükseklikte...

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!

Tarihi handa korkunç olay!

Tarihi handa korkunç olay!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Yengesine saldırıp istismar etti! Sapık kayınbirader her yerde aranıyor

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

Genç kadını bu hale getirdi! Bir eliyle boğazını sıktı, diğeriyle de…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.