Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Akziyaret kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Murat K.’nin kullandığı 06 ZOL 28 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Muhammet Yılmazer’e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi müdahalesi yapılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücü jandarma tarafından gözaltına alınırken, çocuğun cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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