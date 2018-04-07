Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Eyüpnebi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin istikametinden Şanlıurfa’ya gelen Samet A.’nın kullandığı 27 BBS 24 plakalı otomobil, kavşağa aniden giriş yapan Sinan U.’nun kullandığı 34 UG 3971 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ters dönerken, araçlarda bulunan biri uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.