Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Eyüpnebi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin istikametinden Şanlıurfa’ya gelen Samet A.’nın kullandığı 27 BBS 24 plakalı otomobil, kavşağa aniden giriş yapan Sinan U.’nun kullandığı 34 UG 3971 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ters dönerken, araçlarda bulunan biri uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum