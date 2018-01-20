Şanlıurfa'da para karşılığında horoz dövüştürenlere ceza

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir eve operasyon düzenleyen polis, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde para karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler operasyon düzenledikleri evde 5 horoz, hayvanların gagasını keskinleştirmek için kullanılan zımpara, saat ve pamuk malzemesine el koyup para karşılığında yer temin eden Y.B.'ye birlikte horoz dövüştürerek kumar oynayan 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilere, Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefetten Kabahatler Kanunu kapsamında toplam bin 813 lira para cezası kesildi. Yaralı horozlar, yapılan tedavilerinin ardından belediye görevlilerine teslim edildi.
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