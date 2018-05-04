Şanlıurfa'da petrol hattından hırsızlığa 39 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, petrol boru hattından hırsızlık yapan 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 93 bin 800 litre akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinden geçen boru hattından yapılan ham petrol hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin 3 ay süren takibinin ardından, şebeke halinde hırsızlık yapıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri, savcılık kararıyla Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 4 kamyon, 3 TIR, toprağa gömülü 50 tonluk 4 yakıt tankı, 93 bin 800 litre akaryakıt, matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirildi. Ele geçirilen araç, akaryakıt ve malzemelere el koyan jandarma ekipleri, 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
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