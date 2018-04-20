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Şanlıurfa'da PKK operasyonuna 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 8 Nisan günü operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında, adli kontrol kararı verilirken, 9 kişi ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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