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Şanlıurfa'da seyyar satıcının zincirli eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yer verilmediğini ve tezgahının elinden alınacağını ileri sürerek, kendisini seyyar arabasına zincirleyen Abdülmecit Ç., zabıta ve polise zor anlar yaşattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yer verilmediğini ve tezgahının elinden alınacağını ileri sürerek, kendisini seyyar arabasına zincirleyen Abdülmecit Ç., zabıta ve polise zor anlar yaşattı. Üzerine benzin dökerek, kendini yakmaya çalışan seyyar satıcı, güçlükle ikna edildi. Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırımda portakal ve meyve suyu satan seyyar satıcı Abdülmecit Ç, tezgahının elinden alınacağını ve çalışmak için yer verilmediğini iddia ederek kendisini seyyar arabasına zincirledi. Kaldırımda seyyar satıcılara izin vermeyen zabıta ekipleri, kendisini arabasına zincirleyen satıcıya bölgeden ayrılması konusunda uyarıda bulundu. Bir süre eyleminden vazgeçmeyen seyyar satıcının yanına görevli trafik polisi gitti. Onu dinleyip, sorunlarının çözümü konusunda kendisine yardımı olacağını söyledi. Etrafında toplanan vatandaşların alkışlı tezahüratlarına karşılık veren Abdülmecit Ç., bir süre sonra bir şişe benzini üzerine dökerek, kendini yakamaya çalıştı. Abdülmecit Ç., trafik polisinin iknası sonucu eyleminden vazgeçti. İhbarla olay yerine gelen zabıta görevlileri, bir süre konuştukları Abdülmecit Ç.'nin yüzünü yıkadıktan sonra kendisine yardımcı olunması için Zabıta Daire Başkanlığına götürüldü.

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