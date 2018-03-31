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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siverek Grup Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siverek Grup Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 26 adet mermi ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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