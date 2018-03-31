Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siverek Grup Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 26 adet mermi ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.