Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan R.S. (28) ile Erhan P. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle silahların kullanıldığı kavgada R.S. sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, kavgaya karışan şahısların tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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