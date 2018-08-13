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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da aynı mahallede somun fabrikası işleten akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da aynı mahallede somun fabrikası işleten akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede somun fabrikası işleten iki aileler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Mehmet Kılıç ve Mustafa Kılıç kardeşler yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş ağır yaralıŞanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kardeş ağır yaralı
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