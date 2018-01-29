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Şanlıurfa'da su birikintisine düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 17:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, hayvanlarını otlatırken yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine düşen İlyas Çeler (12), boğularak, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Ceylanpınar'a bağlı Gümüşsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Meraya hayvanlarını otlatmaya götüren İlyas Çeler, yol üzerinde yağmur suyuyla dolan boşluğa düştü. Bir süre suda çırpınan küçük çocuk, boğularak, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılan İlyas Çeler'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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