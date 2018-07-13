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Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

CENAZELER ADLİ TIP'TA ​Şanlıurfa'da silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet, Murat ve Salih Boğaakça kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)

CENAZELER ADLİ TIP'TA
​Şanlıurfa'da silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet, Murat ve Salih Boğaakça kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Öte yandan aynı kavgada yaralan 4'üncü kardeş İmam Boğaakça'nın da hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2)

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