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Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da iki ailenin fertleri arasında tarla sulama yüzünden çıkan tartışma, taşlı, sopalı silahlı kavgaya dönüştü.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da iki ailenin fertleri arasında tarla sulama yüzünden çıkan tartışma, taşlı, sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 6 kardeşten 3'ü öldü, 3'ü de yaralandı. Suruç'un Höyükyanı Mahallesi'nde oturan ve güvenlik korucusu oldukları belirtilen Toraman ailesi ile komşu Gölcük Mahallesi'nde oturan Boğaakça aileleri, bir süre önce merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yolbilir Mahallesi'nde tarla kiraladı. Bitişik tarlalara ektikleri ürünlerin sulanması nedeniyle, bu sabah iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Murat, Salih ve Ahmet açılan ateş sonucu, Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise taş, sopa ve bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça kardeşler, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için sınır komşusu olan Höyükyanı ve Gölcük mahallelerinde önlem aldı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri de gözaltına aldı. Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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