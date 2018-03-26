Şanlıurfa’da tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklanırken, şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda belge ve bir adet silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tefecilere yönelik operasyon başlattı. Operasyon neticesinde K.Ş., M.Ş., B.T., D.D., İ.B. ve F.K. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda belge ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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