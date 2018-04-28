HABER

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si, tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si, tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 iş yerine düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen M.Ç., L.Ç., S.Ç., M.Ç., A.A., Y.E., H.F., İ.D., H.G., M.Ç., H.Ç., B.Ş.A. ve F.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklamaŞanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklamaŞanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 12 tutuklama

HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
AK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılarAK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.