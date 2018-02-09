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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinden rastgele telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Çanakkale ve Balıkesir'de yaşayan vatandaşları PKK/KCK ve FETÖ suçlamasıyla korkutarak dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Akçakale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 27 cep telefonu, 48 sim kart, vatandaşların şahsi bilgilerinin tespit edilebildiği program yüklü dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 13 tutuklama

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