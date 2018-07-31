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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.
Harran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla telefon dolandırıcılarına yönelik Ankara, İstanbul, Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Niğde ve Antalya'da düzenlenen operasyona 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bilgisayar, 20 cep telefonu, 14 sim kartı, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 800 TL para ele geçirildi. Şanlıurfa'ya getirilen ve aradıkları kişileri 78 bin 385 TL dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla, 17'si ise serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklamaŞanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

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