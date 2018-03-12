Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 41 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 82 kişiden 41'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik olarak başlatılan üç ayrı soruşturma kapsamında 82 kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan 41 kişiden 18'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 23 kişi ise serbest bırakıldı. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8 kişi tutuklanırken, 11 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övüp, devlet büyüklerine hakaret ettikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan 11 kişi de mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan 22 kişiden 4 kişi tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üç ayrı operasyonda tutuklanan 41 kişi cezaevine gönderildi.

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