HABER

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa’da PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklamasıBahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
İYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durumİYİ Parti 24 Haziran'daki erken seçime katılabilecek mi? İşte son durum
Kılıçdaroğlu aday olmayacak! İşte aklındaki isimlerKılıçdaroğlu aday olmayacak! İşte aklındaki isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

CHP'li Aksünger'den ittifak açıklaması: Tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.