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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 30 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturmada gözaltına alınan 82 zanlıdan 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturmada 82 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturmada gözaltına alınan 82 zanlıdan 30’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturmada 82 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 30’u tutuklandı.
DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 18’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 23 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
PKK terör örgütü soruşturmasında ise gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla, 2’si de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden ise 4’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 15’i adli kontrol şartıyla olmak üzere, 3’ü de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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