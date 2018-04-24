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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret edip, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret edip, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma, ilçeye bağlı Kışla, Emiroğlu, Arıtır, Görümlü ve Yenişehir mahallelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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