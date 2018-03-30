Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akçakale ilçesinde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yenimahalle ve Adnan Menderes mahallelerinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kadınların da olduğu Suriye uyruklu V.D., S.A., H.D., U.Ş., İ.S. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.