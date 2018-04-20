HABER

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 11:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki hafta önce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki hafta önce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9’u ise terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların arasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe başkanlarının da olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur? MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur?
İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.