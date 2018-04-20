Şanlıurfa’da terör operasyonu: 9 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki hafta önce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9’u ise terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların arasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe başkanlarının da olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.