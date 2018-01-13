Şanlıurfa’da terör operasyonuna 7 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği operosyanda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla 4'ü Suriye uyruklu 7 kişi, DEAŞ'lı olduğu öne sürülen 8'i Suriyeli 15 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine kondu, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı
Marmaris doluya teslim oldu!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum