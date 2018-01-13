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Şanlıurfa’da terör operasyonuna 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 23:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği operosyanda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla 4'ü Suriye uyruklu 7 kişi, DEAŞ'lı olduğu öne sürülen 8'i Suriyeli 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine kondu, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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