Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüte eleman temin ettiği belirlenen kişiler tespit edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler söz konusu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek Suriyeli M.A.Ş.B. (29), C.H. (26), O.D (33), A.M (35) ve M.Ö (40) gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulanma işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.D., C.H. ve A.M., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte eleman temin etmek' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler, M.Ö. ile M.A.Ş.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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