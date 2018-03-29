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Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların kaldığı evlere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, pencerelerden ve koç başıyla kırdıkları kapılardan içeri girdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap, 2 paket metamfetamin maddesi, 2 paket eroin, 2 av tüfeği ile 97 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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