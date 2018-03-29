Şanlıurfa’da torbacı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa’da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların kaldığı evlere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, pencerelerden ve koç başıyla kırdıkları kapılardan içeri girdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 adet uyuşturucu madde niteliğinde hap, 2 paket metamfetamin maddesi, 2 paket eroin, 2 av tüfeği ile 97 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kendi yatak odasındaki yarı çıplak kadını görünce...
Akın akın geldiler, böyle eğlendiler
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum