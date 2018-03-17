HABER

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 68’inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 68’inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MA 0321 plakalı otomobil, Arat Dağı yakınlarında takla attı. Kazada otomobilde bulunan Beşir İbrahim ve Muhammet El B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beşir İbrahim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Meteoroloji'den açıklama geldi!Meteoroloji'den açıklama geldi!
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında şok detay!
Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

Eski koca dehşeti!

Eski koca dehşeti!

Çaldığı aracın yakıtı bitince...

Çaldığı aracın yakıtı bitince...

Lunaparkta korku dolu anlar!

Lunaparkta korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.