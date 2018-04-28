Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, şarampole devrildi. Araçta bulunan Elif Yüksel (3) öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Suruç-Gaziantep karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden Hüseyin Yüksel yönetimindeki 27 TT 817 plakalı hafif ticari araç, Bostancılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Hüseyin Yüksel ile araçta bulunan eşi ve çocuklarının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin çağırdığı ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

