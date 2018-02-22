Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunun yeni yapılan oto galericiler sitesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulans tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.