HABER

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunun yeni yapılan oto galericiler sitesi yakınlarında yaşandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunun yeni yapılan oto galericiler sitesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulans tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dernek başkanı ölü bulundu

Dernek başkanı ölü bulundu

Çavuş Adası’nda çalışmalar devam ediyor

Çavuş Adası’nda çalışmalar devam ediyor

Kanser taramasından dönerken kaza yaptılar: 9 yaralı

Kanser taramasından dönerken kaza yaptılar: 9 yaralı

Öldüğü iddia edilen yaralı çocuğun hayatta olduğu bildirildi

Öldüğü iddia edilen yaralı çocuğun hayatta olduğu bildirildi

Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Çocuklarını tırnakçılığa alıştırırken yakalandılar

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.