Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı mesire alanı yolunda yaşandı. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada A.Z. isimi şahıs yaralandı. yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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