HABER

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı mesire alanı yolunda yaşandı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı mesire alanı yolunda yaşandı. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada A.Z. isimi şahıs yaralandı. yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.