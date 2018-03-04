Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada her iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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