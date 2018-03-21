Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da minibüs, kamyonet ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyreden araçlardan önde bulunan otomobilin ani fren yapması sonucu minibüs, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.