Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Zeki Hafız Caddesi üzerinde seyir halindeki A.E. yönetimindeki 27 B 1715 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 16 JVN 43 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobili sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gilen ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.